Четверг, 15 Октября 2020 14:03

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать. Об этом глава государства заявил 15 октября 2020г. на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, передает корреспондент БЕЛТА.

"События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил: несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по­военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если это кому-то будет не с руки, мы все равно будем работать", - заявил глава государства.

"Поэтому мы очень бы хотели, чтобы во время белорусского руководства в ОДКБ генсек занимал ту позицию, о которой мы договаривались, и подталкивал членов ОДКБ к более эффективной работе. Тут будет абсолютная поддержка с нашей стороны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Большинство запланированных мероприятий проводятся в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Например, сдвинуты сроки проведения антинаркотической операции "Канал" и операции "Нелегал". Их хотят провести в 2021 году.

Из семи запланированных на этот год учений провели только "Эшелон" в России и "Нерушимое братство" в Беларуси. Оставшиеся пять - "Взаимодействие" и "Поиск" в Армении, "Рубеж" в Кыргызстане, "Кобальт" в Таджикистане и учение спасателей в России - также перенесены на следующий год. Организация продолжает работу по интегрированию своего потенциала в систему миротворческой деятельности ООН. Завершается ратификация соглашения о правовом оформлении статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. В этом направлении предполагается расширить сотрудничество с СНГ, ОБСЕ и ШОС, среди государств - с Сербией. Кроме того, в ОДКБ завершена разработка антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе официальные обращения в постоянные рабочие органы ОДКБ от армянской стороны не поступали, отметили в организации. В то же время Постоянному совету ОДКБ были представлены послание премьер-министра Армении, заявления постоянного представителя страны при ОДКБ и Министерства иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уже выразил обеспокоенность и озабоченность возобновлением вооруженного конфликта. Организация призвала Армению и Азербайджан добиваться мирного урегулирования конфликта и воздерживаться от провокационных действий.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ запланирована на 2 декабря. Ее рассчитывают провести в Москве. До этого, 17 ноября, должен собраться Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ, на 1 декабря намечены встречи министров обороны и иностранных дел. К подписанию главами государств готовятся 17 документов, в том числе декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, соглашение по вопросам обеспечения деятельности войск, протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности. Планируется, что в Москве также будет утверждена антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.