Четверг, 15 Октября 2020 13:24

АрмИнфо.14 октября 2020 года состоялась онлайн-встреча с Президентом Международной федерации тенниса, членом Международного Олимпийского комитета Дэвидом Хаггерти.

С туркменской стороны на встрече приняли участие представители Национального Олимпийского комитета, Федерации тенниса Туркменистана, Министерств спорта и молодёжной политики, а также иностранных дел Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы этапных встреч Международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса, который планируется провести в Ашхабаде. Были рассмотрены вопросы визита Дэвида Хаггерти в Туркменистан в рамках Кубка Дэвиса.

Кроме того, в целях популяризации тенниса среди населения, подготовки профессиональных теннисистов в стране, стороны обсудили вопросы подготовки и реализации Рабочего плана по развитию сотрудничества между Международной федерацией тенниса, Национальным Олимпийским комитетом и Федерацией тенниса Туркменистана.