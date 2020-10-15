Четверг, 15 Октября 2020 13:20

АрмИнфо. Состояние российского журналиста Юрия Котенка, пострадавшего при обстреле в Нагорном Карабахе, оценивается как удовлетворительное. Вопрос о возможности его транспортировки в Москву будет решаться в ближайшие дни, сообщил ТАСС в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Гражданин России, получивший ранение в Нагорном Карабахе Ю. П. Котенок продолжает лечение в одной из клиник Еревана. Состояние удовлетворительное. Пациент находится на контроле специалистов Минздрава России. Вопрос о возможности его транспортировки в Москву будет решаться в ближайшие дни", - сказал он.

Ранее в МИД Армении сообщили ТАСС о трех раненых журналистах в городе Шуши недалеко от Степанакерта. Двоих пострадавших - корреспондента портала "Офицеры России" Левона Арзанова и гражданина РФ Гранта Баладьяна - доставили в Москву в пятницу.