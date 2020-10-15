Четверг, 15 Октября 2020 13:16

АрмИнфо.В ходе боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта были убиты 52 наемника из Сирии. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как пишет источник, со ссылкой на родственников погибших, боевики были завербованы, поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии и должны были участвовать в конфликте на стороне Азербайджана. Также отмечается, что тела погибших были переданы их родственникам на сирийско-турецкой границе в начале октября.

"Гибель наемников может привести к разрастанию конфликта, и вовлечению в нее внешних сил, в том числе Турцию и Россию, а также может дестабилизировать соседние страны, такие как Иран и Грузия", - пишет издание, отмечая, что несмотря на то, что Турция категорически отвергает информацию о вербовке террористов, родственники погибших сообщают, что наемниками обещали ежемесячную зарплату и они отправились в Азербайджан из южной части Турции.

Стоит заметить, что ранее Башар Асад подтвердил тот факт, что Турция использует террористов из Сирии и других стран для дестабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он в частности сообщал о переброске в Азербайджан 300 сирийских боевиков через территорию Турции.

А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин проинформировал, что по их данным, в зону конфликта стекаются "сотни и даже тысячи" наемников из международных террористических организаций, воюющих на Ближнем Востоке.