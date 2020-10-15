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АрмИнфо. В связи с активизацией турецко- азербайджанских обстрелов Арцаха и Армении более 100 членов Сената и Палаты представителей США потребовали прекращения агрессии, при этом сигнализирую о необходимости применить санкции к режимам Эрдогана и Алиева за военные преступления, совершенные во время боевых действий, которые продолжаются третью неделю. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил убеждение, что администрация США должна прислушаться к своим собственным спецслужбам, которые очень хорошо знают, что Азербайджан инициировал эту атаку, а также к призыву Конгресса ввести санкции против режимов Эрдогана и Алиева на двухпартийной основе. Он также убежден, что нужно направить мощный посыл не только Анкаре и Баку, но и Белому дому и Министерству финансов о том, что бездействие США уже унесло слишком много жизней ни в чем не повинных людей
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Парламент Австрии принял резолюцию по Нагорному Карабаху, резко критикуя политику Туpции
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Эрдоган позвонил Путину
|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
|Президент: Международное сообщество должно было более жестко отреагировать на поведение Турции
|Аграрная партия Греции: Только санкции могут нейтрализовать варваров
|Помпео: Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха
|Состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности Армении
|Матвиенко призвала прекратить "подливать масло в огонь" конфликта в Карабахе
|Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|ЕСПЧ подтвердил свое решение: Азербайджан ответственен за освобождение и за героизацию убийцы
|Глава МККК: Персонал, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться из-за интенсивности боевых действий
|Артак Зейналян сообщил, что в азербайджанском плену находятся двое армянских военнослужащих, дело находится в ЕСПЧ
|Иран выступает за прочный мир между Азербайджаном и Арменией
|АО Арцаха: Противник нанёс удар по госпиталю, где лечение получали также гражданские
|ВУЗы, колледжи и училища Армении вновь переходят на дистанционный режим, в школах - досрочные каникулы
|В Италии высоко оценили взвешенную позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
|Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Карабах
|Алиев: Турция де-юре или де-факто будет за столом переговоров
|Кремль: Сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении
|Лавров в беседе с Байрамовым указал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля режима прекращения огня в Карабахе
|Премьер-министр: Это судьбоносная война, мы должны остановить противника
|Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна "вернуть территории Азербайджану"
|Ереван обвинил Баку в попытке расширить географию карабахской войны
|Читать больше
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