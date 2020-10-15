Четверг, 15 Октября 2020 12:40

АрмИнфо. В связи с активизацией турецко- азербайджанских обстрелов Арцаха и Армении более 100 членов Сената и Палаты представителей США потребовали прекращения агрессии, при этом сигнализирую о необходимости применить санкции к режимам Эрдогана и Алиева за военные преступления, совершенные во время боевых действий, которые продолжаются третью неделю. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил убеждение, что администрация США должна прислушаться к своим собственным спецслужбам, которые очень хорошо знают, что Азербайджан инициировал эту атаку, а также к призыву Конгресса ввести санкции против режимов Эрдогана и Алиева на двухпартийной основе. Он также убежден, что нужно направить мощный посыл не только Анкаре и Баку, но и Белому дому и Министерству финансов о том, что бездействие США уже унесло слишком много жизней ни в чем не повинных людей