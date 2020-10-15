Четверг, 15 Октября 2020 12:17

АрмИнфо. Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

"Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", заявил Ваези, отметив, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной роли Ирана, России и Турции в урегулировании конфликта, передает ИРНА.

Приветствуя прекращение огня, он призвал правительства Азербайджанской Республики и Армении соблюдать режим прекращения огня и "урегулировать свои разногласия путем диалога, и в рамках международного права и уважения признанных границ и территориальной целостности двух стран".