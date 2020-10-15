Четверг, 15 Октября 2020 12:15

АрмИнфо.На передовой продолжаются горячие бои.

Так, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Фейсбук, в частности, написал: "На данный момент идут горячие бои по тем же направлениям".

Ранее, в Армии обороны Арцаха сообщили, что утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном

направлениях фронта.