Четверг, 15 Октября 2020 11:10

АрмИнфо. Утром 14 Октября, около 09:00, азербайджанские вооруженные силы беспилотным летательным аппаратом нанесли удары в направлении гражданского населенного пункта (община) Сотк недалеко от города Варденис Гегаркуникской области Армении, в результате чего был тяжело ранен житель города Варденис - 14-летний ребенок Н. А., который сейчас находится в реанимационном отделении больницы. Об этом говорится в официальном заявлении Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна.

Сообщается, что в момент обстрелов беспилотника на сельскохозяйственных полях, для сезонного сбора урожая картофеля, также находились другие гражданские лица, в том числе дети. Эту информацию Защитнику прав человека Армении подтвердили глава местной администрации и местные жители.

Согласно источнику, в тот же день Омбудсмен направил в больницу Сурб Аствацамайр специальную рабочую группу сотрудников, в том числе врача с целью установления фактов. Во время посещения были проведены частные беседы с пострадавшим ребенком, его отцом и медицинским персоналом. Кроме того, некоторые вопросы были обсуждены с руководителем местной общины.

Рабочая группа выявила, что ранним утром 14 октября ребенок, его 16-летний родной брат, а также его отец поехали на семейное сельскохозяйственное поле для сбора сезонного урожая картофеля и вскоре после этого услышали шум беспилотника. По словам ребенка, в момент ударов беспилотника они начали бежать, однако удары БПЛА попали именно в то место, где они стояли. <Этот факт особо подтверждает преступное намерение вооруженных сил Азербайджана нацеливаться и незаконно лишать жизни мирных жителей>, - говорится в сообщении.

Как передал раненный ребенок, он и его старший брат в настоящее время не имеют возможности посещать школу, поскольку все школы в городе Варденис и соседних районах закрыты из-за продолжающихся воздушных атак азербайджанских вооруженных сил.

По словам врачей Медицинского Центра Сурб Аствацамайр, состояние здоровья ребенка сейчас оценивается как тяжелое. В частности, у него правосторонний пневмоторакс, левосторонний проникающий гемопневмоторакс, тупая травма живота, субкапсулярная гематома селезенки и осколок в мягкой ткани справа. Сообщается также, что у ребенка была кровопотеря.

Защитник прав человека, являясь независимым национальным правозащитным органом, а также органом, исполняющим мониторинг имплементации положений Конвенции ООН <О правах ребенка>, решительно осуждает целенаправленные нападения вооруженных сил Азербайджана на гражданских лиц, в том числе детей, что приводит к грубым нарушениям прав детей и абсолютному игнорированию фундаментальных требований международного права.

<Международные правозащитные организации и особенно организации по защите прав детей должны предпринять срочные меры для надлежащей правовой оценки таких случаев, а также с целью исключения их возникновения в будущем.

Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом>, - говорится в источнике.