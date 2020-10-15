Четверг, 15 Октября 2020 10:40

АрмИнфо.Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп отреагировал на сообщения о ранении 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении.

"Опечалены известиями о том, что в Гегаркуникской области Армении тяжело ранен 14- летний мальчик. Выражаем глубокие соболезнованиями всем, кто пострадал, повторяем призыв Генерального секретаря ООН - мы должны защищать мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом и соблюдать соглашение о прекращении огня", - написал Шарп.

Отметим, что накануне в результате удара азербайджанского БПЛА по территории Гегаркуникской области Армении пострадал подросток.

Омбудсмен Армении Арман Татоян в своем микроблоге в Twitter отметил, что Вооруженные Силы Азербайджана в среду утром нанесли удары по дороге Варденис-Сотк Гегаркуникской области. "В поле был ранен 14-летний мальчик, он сейчас находится в больнице. Рядом с ним находились другие мирные жители, которые занимались сбором картофеля", - отметил Татоян. Защитник прав человека Армении решительно осудил действия азербайджанских ВС, направленные против мирного населения