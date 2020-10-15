Четверг, 15 Октября 2020 10:28

АрмИнфо. Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция провоцирует Азербайджан на отказ от перемирия по Карабаху.

"Азербайджан грубейшим образом нарушил достигнутое в Москве соглашение о перемирии - это сделано однозначно с подачи Турции, которая подталкивает (президента Азербайджана Ильхама - ред.) Алиева к продолжению боевых действий", - сказал Сивков РИА Новости.

По его мнению, произошедшее ставит Россию перед крайне тяжелым выбором - с одной стороны, данный инцидент попадает статью №4 Договора о коллективной безопасности, согласно которой РФ должна вступить в войну на стороне Армении. С другой стороны, вооруженный конфликт с Баку для Москвы является крайне нежелательным, считает он.

По словам Сивкова, России следует оказать серьезное дипломатическое давление на Азербайджан и Турцию, заморозив крупные совместные проекты в случае продолжения поддержки Анкарой курса Баку на эскалацию агрессии.

Cивков пояснил, что сегодняшнюю атаку армии Азербайджана нельзя сравнивать с июльскими боями на армяно-азербайджанской границе в Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армении). По его мнению, это следует воспринимать гораздо серьёзнее - в отличие от мелких стычек, произошедших этим летом, новый удар Азербайджана по Армении говорит о том, что локальный конфликт рискует перерасти в масштабную войну с прямым участием соседних держав.

"Обе стороны продемонстрировали свою решимость пойти на самые жесткие меры. Ереван готов ударить комплексами "Искандер" по плотине на реке Кура, в результате чего половина Азербайджана будет затоплена, в свою очередь Баку может нанести удар по Мецаморской АЭС, что спровоцирует страшную экологическую катастрофу - Армении просто не станет, проблемы возникнут во всем регионе", - отметил эксперт.

Эксперт предостерёг руководство Азербайджана от дальнейшей эскалации конфликта. "Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима, как это произошло в 1993 году со вторым президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем, лишившимся власти после разгромного поражения Баку в первой карабахской войне",

- подчеркнул Сивков.

Эксперт также считает, что активная поддержка Турцией Азербайджана является безответственным шагом. Она является "политическим самоубийством" президента Турции Тайипа Эрдогана. "Действительно, инициатором войны в Нагорном Карабахе был именно Эрдоган. Слишком долго в этом регионе было спокойно, ничего последние несколько лет там не менялось, и тут на ровном месте начинаются боевые действия", - сказал эксперт.

Также он подметил, что Турция своими заявлениями выступает против США, Франции и России, участвуя, таким образом, сразу в нескольких конфликтах в разных точках планеты. Это "чистое безумие и политическое самоубийство", сказал Сивков, добавив, что провоцируя агрессию в Карабахе, Анкара рискует потерять поддержку Москвы.