Четверг, 15 Октября 2020 10:27

АрмИнфо.Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Проект соответствующего закона одобрен правительством страны.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, документ в установленном порядке будет представлен в Конституционный суд РА на предмет его соответствия требования Основного закона страны. В случае отсутствия возражений со стороны КС конвенция будет направлена на утверждение парламента. Представлять интересы государства в КС будет заместитель министра юстиции РА Кристине Григорян.

Отметим, что конвенция была одобрена на Генеральной Ассамблеи ООН 4 декабря 1989 года. Согласно документу, государства-участники отказываются от вербовки, финансирования и обучения наемников и запрещает данный вид деятельности. В то же время, они не вербуют, не используют, не финансируют и не обучают наемников для цели противодействия законному осуществлению неотъемлемого права народов на самоопределение, признанного международным правом, и принимают в соответствии с международным правом надлежащие меры по предотвращению вербовки, использования, финансирования или обучения наемников для этой цели. Государства-участники предусматривают соответствующие наказания за преступления, указанные в настоящей Конвенции, с учетом тяжести этих преступлений.