|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Парламент Австрии принял резолюцию по Нагорному Карабаху, резко критикуя политику Туpции
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Эрдоган позвонил Путину
|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
|Президент: Международное сообщество должно было более жестко отреагировать на поведение Турции
|Аграрная партия Греции: Только санкции могут нейтрализовать варваров
|Помпео: Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха
|Состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности Армении
|Матвиенко призвала прекратить "подливать масло в огонь" конфликта в Карабахе
|Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|ЕСПЧ подтвердил свое решение: Азербайджан ответственен за освобождение и за героизацию убийцы
|Глава МККК: Персонал, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться из-за интенсивности боевых действий
|Артак Зейналян сообщил, что в азербайджанском плену находятся двое армянских военнослужащих, дело находится в ЕСПЧ
|Иран выступает за прочный мир между Азербайджаном и Арменией
|АО Арцаха: Противник нанёс удар по госпиталю, где лечение получали также гражданские
|ВУЗы, колледжи и училища Армении вновь переходят на дистанционный режим, в школах - досрочные каникулы
|В Италии высоко оценили взвешенную позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
|Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Карабах
|Алиев: Турция де-юре или де-факто будет за столом переговоров
|Кремль: Сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении
|Лавров в беседе с Байрамовым указал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля режима прекращения огня в Карабахе
|Премьер-министр: Это судьбоносная война, мы должны остановить противника
|Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна "вернуть территории Азербайджану"
|Ереван обвинил Баку в попытке расширить географию карабахской войны
|Читать больше
АрмИнфо.В течение ночи в зоне карабахско- азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго- восточном направлениях фронта", - подчеркнула Степанян.
В свою очередь в АО НКР подчеркнули, что армянские подразделения продолжают контролировать тактическую ситуацию и предпринимают шаги для нанесения вражеским силам новые потери.
|Генпрокуратура Армении сообщила, что в результате агрессии Азербайджана в Армении было убито пятеро военнослужащих
|Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана - Песков
|Ованнисян: На южном фланге фронта продолжаются тяжелые бои
|Генсек ОДКБ: Идет активное обсуждение вопроса миротворчества в Нагорном Карабахе
|Посольство Ирана в Баку выразило протест азербайджанским СМИ
|Глава МИД Греции едет в Армению
|Испанские законодатели: Международное признание Арцаха - единственный действующий механизм восстановления мира и безопасности в регионе
|Госдеп: Участие в эскалации в Карабахе какой-либо внешней стороны только усугубляет проблему
|Араик Арутюнян: В Арцахе создана комендатура
|СНБ: Командиру АО НКР, распространявшему ложные сведения о якобы договоренности властей Армении о сдаче земель, предъявлено обвинение
|ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
|Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
|Состоялась встреча с Президентом Международной федерации тенниса
|Минздрав России рассказал о состоянии Юрия Котенка, раненого при обстреле в Карабахе
|Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе
|The Washington Post: В боях в зоне карабахского конфликта погибли 52 наемника из Сирии
|ANCA: Более 100 конгрессменов и сенаторов США требуют прекращения азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Никол Пашинян подал прошения президенту Армении о присвоении воинских званий защитникам Арцаха
|В Армении за день выявлено 1371 новых случаев коронавируса
|Иран вновь заявил о готовности играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Минобороны РА: На северном и юго-восточном направлениях фронта продолжаются бои
|Омбудсмен: Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом
|Шомби Шарп отреагировал на ранение 14-летнего подростка, при обстреле Азербайджаном территории Армении
|Российский эксперт: Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима
|Армения намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников
|Минобороны РА: Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях фронта
|ЕСПЧ отказался отменить промежуточные меры в отношении Турции в связи с эскалацией в Карабахе
|Парламент Австрии принял резолюцию по Нагорному Карабаху, резко критикуя политику Туpции
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Эрдоган позвонил Путину
|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
|Президент: Международное сообщество должно было более жестко отреагировать на поведение Турции
|Аграрная партия Греции: Только санкции могут нейтрализовать варваров
|Помпео: Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха
|Состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности Армении
|Матвиенко призвала прекратить "подливать масло в огонь" конфликта в Карабахе
|Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|ЕСПЧ подтвердил свое решение: Азербайджан ответственен за освобождение и за героизацию убийцы
|Глава МККК: Персонал, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться из-за интенсивности боевых действий
|Артак Зейналян сообщил, что в азербайджанском плену находятся двое армянских военнослужащих, дело находится в ЕСПЧ
|Иран выступает за прочный мир между Азербайджаном и Арменией
|АО Арцаха: Противник нанёс удар по госпиталю, где лечение получали также гражданские
|ВУЗы, колледжи и училища Армении вновь переходят на дистанционный режим, в школах - досрочные каникулы
|В Италии высоко оценили взвешенную позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
|Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Карабах
|Алиев: Турция де-юре или де-факто будет за столом переговоров
|Кремль: Сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении
|Лавров в беседе с Байрамовым указал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля режима прекращения огня в Карабахе
|Премьер-министр: Это судьбоносная война, мы должны остановить противника
|Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна "вернуть территории Азербайджану"
|Ереван обвинил Баку в попытке расширить географию карабахской войны
|Читать больше
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Лазаревский клуб выступил с заявлением: <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>
|Аналитик: Дипломатия вокруг Арцаха может опираться лишь на военные результаты
|Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
|Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности