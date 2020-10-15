Четверг, 15 Октября 2020 10:26

АрмИнфо.В течение ночи в зоне карабахско- азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго- восточном направлениях фронта", - подчеркнула Степанян.

В свою очередь в АО НКР подчеркнули, что армянские подразделения продолжают контролировать тактическую ситуацию и предпринимают шаги для нанесения вражеским силам новые потери.