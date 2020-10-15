Четверг, 15 Октября 2020 10:25

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу, поданную турецкой стороной об отмене промежуточной меры, примененной ЕСПЧ в отношении Турции на основании заявления Армении от 6 октября текущего года.

В сообщении, опубликованном ЕСПЧ, отмечается, что Турция обратилась с просьбой отменить промежуточные меры 7 октября, однако суд решил

отклонить это прошение и во второй раз применить правило 39 Регламента Суда в отношение к нагорно-карабахскому конфликту.

"Суд подтверждает решение от 29 сентября о применении промежуточной меры и призывает все страны, непосредственно или косвенно вовлеченные, в том числе Турцию, воздержаться от нарушения прав гражданского населения, защищаемых Конвенцией", - говорится в решении ЕСПЧ.

В Суде также отмечают, что выполнение обеспечительной меры в соответствии с правилом 39 является неотложной мерой в ситуациях, когда он видит неминуемый риск причинения непоправимого вреда.

В ЕСПЧ также добавили, что решение от 6 октября 2020 года было принято на основании, имеющихся на тот момент доказательств, указывающих на то, что определенные Договаривающиеся государства были прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

"Оно было адресовано не только Турции, но и всем заинтересованным государствам. Рассмотрев возражения, высказанные правительством Турции, и вновь приняв во внимание серьезный и эскалационный характер конфликта, Суд не находит причин для изменения своего решения или отмены какой-либо части ранее указанной обеспечительной меры", - подчеркивается в решении ЕСПЧ.