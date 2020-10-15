Четверг, 15 Октября 2020 01:09

АрмИнфо.Парламент Австрии на прошедшем накануне пленарном заседании единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху, предложенную демутатами Рейнхольдом Лопатки (ÖVP), Евы Эрнст-Дзедзич (Зеленые) и Памелы Ренди-Вагнер (СПО).

Как сообщается на сайте Национального совета Австрии, в резолюции содержится призыв к федеральному правительству Австрийской республики и, в частности, к федеральному министру по европейским и международным делам, усилить работу по требованию о немедленном прекращении боевых действий и соблюдения норм международного права на двустороннем и многостороннем уровнях. Основное внимание следует уделять обязательствам по международному праву по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Было отмечено, что депутаты Европарламента выступают за то, чтобы ЕС оказал гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению и усилил влияние на всех участников конфликта вокруг Нагорного Карабаха для обеспечения доступа к гуманитарной помощи, и для ухода за гражданским населением. Кроме того, гуманитарная помощь будет предоставляться на двусторонней основе. Депутаты Европарламента также выступают за то, чтобы ЕС использовал свое влияние на всех участников конфликта, особенно на Турцию, чтобы остановить такое внешнее вмешательство в конфликт, как поставки оружия, и меры в направлении быстрой деэскалации ситуации.

Кроме того, министру иностранных дел Австрии Александру Шалленбергу предложено работать в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем субстативных переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и, при необходимости, содействовать прямым переговорам в Вене между Арменией и Азербайджаном.

Во время слушания вопроса депутат Ева Эрнст-Дзедзич заявила, что Австрия уже предложила Вену в качестве нейтрального пространства для переговоров о перемирии.

В этой связи министр иностранных дел Шалленберг заявил, что конфликту присущ большой потенциал для эскалации и поэтому призвал всех его участников проявить готовность к диалогу. «Нынешнее прекращение огня - это первый шаг в правильном направлении, который вселяет в него осторожный оптимизм», подчеркнул министр, при этом жестко отозвавшись о роли Турции, поскольку Анкара не стремится к деэскалации, а напротив - подливает масло в огонь.

По мнению выступившего на заседании депутата – члена комиссии по внешней политике Рейнгольда Лопатки, «Турция далеко отошла от ЕС». По его словам, Анкара якобы проводит политику, направленную на предотвращение кризисов, а на самом деле своей политикой усиливает кризисы в регионе. В этом контексте Лопатка упомянул не только вмешательство Анкары в нагорно-карабахский конфликт, но и ее вмешательство дела Сирии и Ливии, ее действия против курдского меньшинства и, наконец, ее угрозы в адрес Греции и Кипра. «Тем, кто так поступает, не может быть места в ЕС», - недвусмысленно заявил Лопатка.