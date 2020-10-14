Среда, 14 Октября 2020 23:08

АрмИнфо. Турция выступает за решение карабахского конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в рамках отношений с Россией. Об этом, как говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии турецкого лидера, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Сообщает ТАСС.

"В ходе переговоров обсуждались азербайджано-армянская тема, ситуация в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения между Турцией и Россией. Президент Эрдоган заявил, что атаковавшая территории Азербайджана Армения стала причиной нового кризиса и пытается сделать постоянной оккупацию, которая длится 30 лет. Турция выступает за постоянное решение этого вопроса как в рамках своего статуса в Минской группе, так и в рамках двусторонних отношений", - отмечается в коммюнике.

Эрдоган также подчеркнул необходимость "сохранить импульс, достигнутый в политическом урегулировании конфликта в Сирии".

Как ранее сообщили в Кремле, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта и выступили "за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ". С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве.