Среда, 14 Октября 2020 22:46

АрмИнфо. С первых дней развязанной Азербайджаном при поддержке Турции военных действий в Нагорном Карабахе в Армению было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи из России, США, Украины, Грузии, ряда европейских стран. Об этом в холе брифинга 14 октября заявил Главный комиссар по делам Диаспоры Республики Армения Заре Синанян.

Турецко-азербайджанская террористическая агрессия, по его словам, привела к беспрецедентной мобилизации Диаспоры. Подчеркнув, что работа по предоставлению гуманитарной помощи в Армению продолжается по разным маршрутам, Синанян сообщил, что ожидается еще 100 тонн гуманитарной помощи из США, однако рейс откладывается поскольку Грузия пока не пропускает груз.

Главный комиссар сообщил, что множество соотечественников хотят прибыть в Армению и принять непосредственное участие в военных действиях. «У нас есть множество групп, прибывших из России, США, Франции, других европейских стран», - сказал он. Кроме того, по его словам, продолжает расти и поток врачей. «Рад, что международные организации в сфере здравоохранения тоже взялись за дело, организовывают эти группы врачей, которые хотят приехать в Армению с целью оказать помощь раненным в результате военных действий. Мы просим сотрудничать с нашим офисом, чтоб оптимально использовать ваши возможности в этой сложной ситуации», - подчеркнул он.

Заре Синанян подчеркнул также, что крайне важна работа в Диаспоре по формированию общественного мнения, поскольку сейчас Турция и Азербайджан заполнили общественное пространство и СМИ ложными сведениями о причинах, ходе и сущности конфликта. «И противовесом этой лжи является работа нашей Диаспоры, которая очень эффективна и важна. Мы чувствуем ее результаты», - сказал Комиссар.

Он подчеркнул, что перед Диаспорой стоят две цели – международное признание Арцаха и осуждение агрессии Азербайджана, Турции и террористических организаций международным сообществом. «Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи более, чем когда-либо. У нас одна задача – спасти и защитить Арцах, предотвратить геноцид и вместе победить», - заключил он.