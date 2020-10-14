Среда, 14 Октября 2020 22:43

АрмИнфо. Сегодня рано утром азербайджанские вооруженные силы возобновили широкомасштабные наступательные операции, особенно на северном и южном направлениях, но не в долине Аракса. В основном они пытались развивать наступление при поддержке сильного интенсивного артиллерийского огня с тыла, с минимальным использованием бронетехники, очень плотными рядами и большим количеством военнослужащих. Однако все они понесли большие потери от наших Вооруженных Сил. Об этом на состоявшемся брифинге для журналистов сообщил официальный представитель МО РА Арцрун Овванеся.

Неприятель взял на вооружение новую тактику интенсивности, особенно при покорении высот посредством ввода в бой большой, неописуемо плотной пехоты, «как мы видели в фильмах». Тела убитых в зоне карабахского конфликта азербайджанских военнослужащих лежат повсюду. Их никто не убирает. "Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственному солдату», - подчеркнул Овиннисян.

Вместе с тем, как рассказал представитель МО, сегодня ВС АР нанесли удар по ракетному комплексу, несущему боевое дежурство на территории Республики Армении, что узаконивает ответные шаги Республики Армения - нацеливание на объекты аналогичного военного значения на территории Азербайджана.

В течение дня Вооруженные силы Азербайджана попытались использовать и авиацию, что, однако, не имело большого успеха. «Первоначально мы думали, что используемые беспилотные самолеты Ан-2 предназначались для определения местоположения наших систем ПВО для нанесения ударов другими малыми БПЛА, но были случаи, когда мы их сбивали и они взрывались с очень большим зарядом боеприпасов, а значит, их также использовали как дроны.

Отвечая на вопрос Ованнисян подчеркнул, что у армянской стороны есть пленные, однако не стал называть их число.