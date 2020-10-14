Среда, 14 Октября 2020 22:22

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) уже собрала выше 750 тыс подписей с требование к Конгрессу США срочно ввести действенные и жесткие санкции против Турции и Азербайджана за военные преступления против Армении, включая использование Баку кассетных бомб против мирных жителей в Арцахе и вербовке Аекарой террористов-джихадистов.

<Мы призываем каждого американского армянина, наших партнеров и союзников по правам человека присоединиться к национальной кампании ANCA для введения санкций против Турции и Азербайджана за военные преступления, которые они совершают в Арцахе>, - сказал председатель ANCA Раффи Ампарян. <Мы не просто вводим санкции в отношении стран, мы стремимся - через широкие полномочия, закрепленные в Глобальном акте Магнитского - привлечь лидеров Турции и Азербайджана к личной ответственности, замораживания их активы, прекращая финансовые операции, отказывая им в визах для посещения Соединенных Штатов", - отметил он.