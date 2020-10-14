Среда, 14 Октября 2020 19:47

АрмИнфо. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выражает серьезную обеспокоенность в отношении безопасности воздушных судов, выполняющих международные полеты, их экипажей и пассажиров, а также наземных гражданских объектов в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха с применением ракет и других видов вооружения. Об этом говорится в заявлении МАК, размещенном на сайте организации.

В документе подчеркивается, что МАК неоднократно и ранее представлял в международных организациях, в т.ч. ИКАО и ИАТА, инициативы и меры, направленные на предотвращение уничтожения или причинения ущерба гражданским воздушным судам, жизненно необходимым объектам инфраструктуры гражданской авиации в результате военной деятельности, в т.ч. в зонах действующих и потенциальных конфликтов. МАК поддерживает документы, принятые ИКАО, о необходимости оценки факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и/или вблизи их.

Органами управления воздушным движением (УВД) и провайдерами аэронавигационного обслуживания предприняты определенные действия, в т.ч. по введению зональных ограничений международных полетов. Однако озабоченность вызывает достаточность этих мер для полного предотвращения потенциальных угроз безопасности полетов и жизни людей. В этой связи МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения с учетом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта; органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами по выпуску соответствующих НОТАМов и АИПов для обеспечения безопасности в зонах международных полетов; - авиакомпаниям, летающим через/в регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и/или вблизи их и строго отслеживать и соблюдать уведомления НОТАМ и АИП во избежание зон риска; в рамках ИКАО создать постоянно действующий орган из представителей заинтересованных государств и международных организаций для оперативного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов, и контроля за надлежащим выполнением рекомендаций и решений ИКАО в части, касающейся безопасности полетов гражданской авиации и авиационной безопасности в целом. <МАК выражает надежду, что действия правительств, органов гражданской авиации и субъектов авиатранспортной деятельности позволят обеспечить безопасность гражданской авиации, соблюдение международных норм и положений Чикагской Конвенции ИКАО и, главное - безопасность людей>- говорится в заявлении.