Среда, 14 Октября 2020 19:46

АрмИнфо. Международное сообщество, в том числе Германия, Евросоюз, НАТО, должны были более жестко отреагировать на поведение Турции. Подобное мнение в интервью немецкому изданию Bild выразил президент Республики Армения Армен Саркисян.

<Я глубоко убежден, что турецкое присутствие и действия в

нагорно-карабахской войне резко изменили всю картину. Если бы мы

имели дело с одним Азербайджаном, то военные действия длились бы несколько дней, после чего остановились бы. Международное сообщество с призывом о прекращении огня обратилось бы к двум сторонам, что имело бы значение для этих сторон. Говоря международное сообщество, я имею в виду не только канцлера Меркель, президента Макрона, ЕС, НАТО:.

Однако в этом конфликте сегодня есть третья сила - Турция, которая не является частью конфликта. Конечно, они оправдываются тем, что являются этническими братьями Азербайджана. Извините, но турки имеют этнических братьев и в Центральной Азии, Монголии, на Севере Китая. Будут ли они также действовать в случае возникновения проблем в этих странах?>, - задался вопросом президент.

На вопрос о том, в чем причина того, что Канцлер Германии призвала обе стороны к прекращению огня, Армен Саркисян комментировать не стал, объяснив это тем, что госпожа Меркель не позволяет себе подобного в отношении его высказываний. При этом президент Армении отметил, что хотел бы, чтобы Германия осознала, что реальность, которая имеет сегодня место быть на Кавказе чрезвычайно опасна. Но не только для населения Нагорного Карабаха. <Думаю, проблема сейчас с геополитической точки зрения еще более осложнилась, поскольку сейчас Турция находится в Азербайджане со своими вооруженными силами, дронами, самолетами и т. д.>, - заметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что у него нет ожиданий касаемо того, что в отношении Турции со стороны Германии, ЕС, НАТО будут применены санкции. В этой связи Армен Саркисян выразил надежду, что последние используют все возможные механизмы, чтобы оказать давление на Турцию.

Вместе с тем он признался, что чрезвычайно обеспокоен тем, что это противостояние может выйти из-под контроля, что в первую очередь связано с вовлечением третьей стороны. <Участие Турции и ее желания в регионе вызывают серьезное беспокойство. Есть также фактор наличия боевиков-исламистов, привезенных по их же инициативе. Все это делает ситуацию нестабильной. Вот почему я обращаюсь ко всем нашим друзьям, говоря, что просто призывать стороны к прекращению огня недостаточно>, - добавил президент Армении.

В интервью с Bild глава государства коснулся также ситуации, связанной с поставками в Азербайджан оружия из Израиля. На вопрос есть ли надежда, что Израиль прекратит поставку вооружения, Армен Саркисян отметив, что надежду терять нельзя, рассказал о своем разговоре с президентом Израиля, который состоялся несколько дней назад.

<Израиль парламентская республика и президент не отвечает за процесс поставок оружия. Правительство страны несет за это ответственность. Я четко обозначил, что хочу получить ответы на три вопроса: как так получается, что оборонительное оружие используют для атак? Почему это оружие используют против гражданского населения? Почему правительство Израиля не прекращает поставки оружия одной из сторон конфликта? К сожалению, я все еще не получил ответов на эти вопросы. Во всем мире у нас много друзей евреев, и многие из них недовольны подобным поведением их правительства>, - рассказал он.

Президент Армении также отметил, что международное сообщество должно приложить усилия, чтобы остановить эту кровопролитную войну. В этой связи он отметил, что люди вынуждено покинули свои дома в Степанакерте, потому что мишенью ВС Азербайджана является в том числе гражданское население.

<Речь не идет об одной или двух бомбах. Обстрелы со стороны противника происходят ежедневно. Посмотрите на Степанакерт сегодня - он похож на города Германии во времена второй мировой войны. Как это возможно в XXI веке, в 2020 году позволить Турции вместе с Азербайджаном осуществить это преступление?>, - посетовал он.

Если бы противник в некотором смысле был человечным и вел бы войну исключительно на передовой, в таком случае, по словам президента, не было бы причин покидать свой город, свой дом. <Армяне не оккупировали Нагорный Карабах. Они жили там на протяжении тысяч лет. Вы были там и видели храмы, датирующиеся IV-V веками. Где тогда были азербайджанцы? Где тогда были турки? Это родная земля арцахцев. Все эти люди, которые прибыли в Армению вернутся в свои дома в Арцах. Потому что это их Родина>, - заключил он.