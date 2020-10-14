Среда, 14 Октября 2020 19:36

АрмИнфо. Аграрная партия Греции (Agricultural Animal Party Greece) глубоко потрясена и возмущена широкомасштабной войной, которую ведет диктаторский режим Азербайджана против армян в Арцахе. Об этом говорится в заявлении партии, направленном Европейскому парламенту, а также МИД и Министерству юстиции Израиля.

В документе за подписью главы партии Евангелоса Зомпанидиса (Evangelos Tsiompanidis) говорится, что тот факт, что Турция, совершившая Геноцид армян, теперь активно поддерживает незаконные военные действия Азербайджана, обязывает ЕС ввести немедленные санкции против Азербайджана, а также против Турции, потому что только санкции могут нейтрализовать варваров.

<Особенно печально то, что режим Алиева использует много военной техники и систем, поставляемых израильскими компаниями. Возникает вопрос, почему Израиль продает военную технику режиму, который использует ее против гражданского населения Армении. Греческая аграрная партия просит вашего вмешательства, чтобы остановить эту войну в Арцахе.

После распада Советского Союза армяне Арцаха путем референдума избавились от азербайджанского режима, выиграли кровопролитную войну, которую азербайджанская сторона снова начала>.

Об этом сообщила на своей страничке в Фейсбук депутат армянского парламента Наира Зограбян.