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АрмИнфо. Аграрная партия Греции (Agricultural Animal Party Greece) глубоко потрясена и возмущена широкомасштабной войной, которую ведет диктаторский режим Азербайджана против армян в Арцахе. Об этом говорится в заявлении партии, направленном Европейскому парламенту, а также МИД и Министерству юстиции Израиля.
В документе за подписью главы партии Евангелоса Зомпанидиса (Evangelos Tsiompanidis) говорится, что тот факт, что Турция, совершившая Геноцид армян, теперь активно поддерживает незаконные военные действия Азербайджана, обязывает ЕС ввести немедленные санкции против Азербайджана, а также против Турции, потому что только санкции могут нейтрализовать варваров.
<Особенно печально то, что режим Алиева использует много военной техники и систем, поставляемых израильскими компаниями. Возникает вопрос, почему Израиль продает военную технику режиму, который использует ее против гражданского населения Армении. Греческая аграрная партия просит вашего вмешательства, чтобы остановить эту войну в Арцахе.
После распада Советского Союза армяне Арцаха путем референдума избавились от азербайджанского режима, выиграли кровопролитную войну, которую азербайджанская сторона снова начала>.
Об этом сообщила на своей страничке в Фейсбук депутат армянского парламента Наира Зограбян.
|Турция выступает за решение карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
|В Армению из разных стран мира было поставлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи
|Арцрун Ованнисян: Никогда еще армейское руководство Азербайджана не проявляло такого неуважительного отношения к собственным жертвам
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
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|ANCA собрала 750 тыс подписей, что бы заставить Конгресс немедленно ввести санкции против Турции и Азербайджана
|ОДКБ может задействовать миротворцев в Карабахе при обращении и наличии мандата СБ ООН
|Reuters: военные поставки Турции Азербайджану выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом
|МАК призывает обеспечить безопасность полетов судов гражданской авиации в регионе Южного Кавказа
|Президент: Международное сообщество должно было более жестко отреагировать на поведение Турции
|Аграрная партия Греции: Только санкции могут нейтрализовать варваров
|Помпео: Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха
|Состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности Армении
|Матвиенко призвала прекратить "подливать масло в огонь" конфликта в Карабахе
|Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|ЕСПЧ подтвердил свое решение: Азербайджан ответственен за освобождение и за героизацию убийцы
|Глава МККК: Персонал, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться из-за интенсивности боевых действий
|Артак Зейналян сообщил, что в азербайджанском плену находятся двое армянских военнослужащих, дело находится в ЕСПЧ
|Иран выступает за прочный мир между Азербайджаном и Арменией
|АО Арцаха: Противник нанёс удар по госпиталю, где лечение получали также гражданские
|ВУЗы, колледжи и училища Армении вновь переходят на дистанционный режим, в школах - досрочные каникулы
|В Италии высоко оценили взвешенную позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
|Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Карабах
|Алиев: Турция де-юре или де-факто будет за столом переговоров
|Кремль: Сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении
|Лавров в беседе с Байрамовым указал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля режима прекращения огня в Карабахе
|Премьер-министр: Это судьбоносная война, мы должны остановить противника
|Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна "вернуть территории Азербайджану"
|Ереван обвинил Баку в попытке расширить географию карабахской войны
|Никол Пашинян: Баку в ходе переговоров заявлял, что Арцах может иметь только какую- то автономию в составе Азербайджана
|В Кремле обеспокоены тем, как выполняются московские договоренности по Карабаху
|Лавров: Механизмы контроля режима перемирия являются ключом к устойчивому обеспечению мира
|Глава МИД России: Наблюдатели, могли бы сейчас обеспечить соблюдение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта
|Президент Арцаха: Настала решающая минута, пришла пора защитить Родину
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Алиев пригрозил прервать дипотношения с любой страной, которая признает независимость Арцаха
|Лавров: Мирное урегулирование - единственный способ обеспечить устойчивое решение карабахской проблемы
|Противник обстрелял Мартакерт, применив и военную авиацию
|Премьер-министр Армении сегодня в 14:00 выступит с обращением к народу
|АО НКР: Противник вновь сделал мишенью своих ударов мирные населенные пункты и села
|Вл. Казимиров: Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате является несостоятельной идеей
|Политолог: Существование гуманитарного перемирия лишь на бумаге выгодно лишь Анкаре и Баку
|ВС Азербайджана нанесли удар по находящемуся вблизи Степанакерта узлу гражданской связи
|Сбербанк в ответ на протест Азербайджана заявил, что не помогает политической деятельности
|Французский парламентарий: Не позволим Алиеву и Эрдогану продолжить начатое в 1915 году
|Посол США считает, что конфликт в Карабахе можно урегулировать лишь на переговорах
|В Армении за день выявлено 1058 новых случаев коронавируса
|Защитник прав человека Арцаха обновил свой промежуточный отчет, добавив последние события
|WSJ сообщила об отправке в Карабах сотен связанных с Турцией боевиков из Сирии
|Посольство Беларуси в Армении выступило с заявлением
|Косачев заявил о губительном эффекте участия Турции в переговорах по НКР
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Шойгу призвал Тонояна и Гасанова в полном объеме выполнять обязательств московского соглашения по Нагорному Карабаху
|Джо Байден: Надо четко заявить и Турции, и Ирану о том, чтобы они держались подальше от этого конфликта
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Минобороны: Впредь, ВС Армении оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение на территории Азербайджана
|Мнацаканян: Невозможно исключить из переговорного процесса Нагорный Карабах
|Глава МИД Армении: Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху
|Премьер-министр РА: Только изменение позиции Турции по Нагорному Карабаху может подтолкнуть Азербайджан к прекращению боевых действий
|Читать больше
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