Среда, 14 Октября 2020 18:54

АрмИнфо. Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, понимание этого приходит и к Азербайджану, и к Армении. Об том заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам телефонных переговоров с главами Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой и Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.

"Любое общение, любые контакты, любой диалог, любые телефонные переговоры, конечно, лучше выстрелов. И у нас очень хорошие состоялись беседы с председателями парламентов и Армении, и Азербайджана. И, конечно, они тоже очень встревожены всем тем, что происходит, каждый пытается изложить свою правду", - отметила она. "Наша позиция неизменная, настойчивая, мы ее будем проводить, и президент нашей страны многое делает для того, чтобы добиться результата, - немедленно прекратить боевые действия, немедленно прекратить огонь", - подчеркнула Матвиенко.

"Как бы кто и чего ни утверждал, мне кажется, и с обеих сторон уже приходит понимание, что нет военного решения, и мы неоднократно об этом говорили. Военного решения этого конфликта нет, только переговоры, только взаимные компромиссы с двух сторон, только поиск взаимоприемлемого решения", - заявила спикер СФ, констатировав, что "диктатом ни одна, ни другая сторона ничего не добьется". Матвиенко призывает прекратить все провокационные заявления, которые "подливают масла в огонь" конфликта в Карабахе. Вовлечение в карабахский конфликт бандформирований из других государств угрожает не только Армении и Азербайджану, но и всему региону.