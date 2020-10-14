Среда, 14 Октября 2020 18:48

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека 12 октября принял решение, исключающее возможность обжаловать предыдущее решение ЕСПЧ по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии>. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила представитель истцов в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Отметим, что ранее ЕСПЧ принял решение по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии>, в котором постановил, что Азербайджан ответственен за освобождение, а также за героизацию азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова.

<Суд своим решением доказал, что героизация и освобождение Сафарова связаны с этнической принадлежностью жертвы. В результаты мы видим, что впервые армяноненавистническая политика Азербайджана была зафиксирована международным судебным актом. Решение является окончательным и неоспоримым>, - подчеркнула Саакян.

Таким образом, Азербайджан признан ответственным в освобождении и героизации убийцы, что было обнародовано 26 мая текущего года. Сегодня Верховной палатой была рассмотрена возможность пересмотра данного дела, но подобная возможность была отклонена. Сегодня решения, принятое 26 мая, вступило в силу. Азербайджан должен наказать убийцу и прекратить армяноненавистническую политику.

<Данное решение обязательно для всех, в том числе для ответственных лиц во внешней политике этой страны. Это серьезная правовая гарантия, которая, по сути, исключает любое решение, ставящее под сомнение безопасность населения Арцаха>, - заключила Саакян.

Отметим, что 19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маргарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", во сне был зверски зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - участником тех же курсов. 13 апреля 2006 года суд первой инстанции Будапешта приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. 31 августа 2012 осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство обороны Азербайджана выплатило убийце жалование, скопившееся за все время, которое он находился в заключении (более восьми лет), предоставило ему квартиру, а также присвоило ему звание майора. В связи с экстрадицией Сафарова Армения приостановила дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией.

Напомним, что ЕСПЧ 26 мая обнародовал вердикт по заявлению правопреемников зарубленного во сне армянского офицера Гургена Маргаряна в отношении Азербайджана и Венгрии по факту экстрадиции и освобождению убийцы Рамиля Сафарова. Согласно решению ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда, Азербайджан нарушил Конвенцию, освободив экстрагированного офицера Сафарова. В сообщении Суда также отмечается, что дело касается не только освобождения экстрадированного заключенного, но и его героизации.

Между тем в частных действиях Сафарова были вопиющие проявления насилия, не характерные для военного офицера. Согласно решению суда, Азербайджан нарушил взятые обязательства по обеспечению надлежащего решения венгерского суда. В заключение ЕСПЧ постановил выплатить Азербайджану заявителям (правопреемникам Маргаряна) в качестве компенсации и судебных издержек 15 143,33 фунта стерлингов. При этом ЕСПЧ не усмотрел нарушений со стороны Венгрии, которая экстрадировала Сафарова в Азербайджан. В решении отмечается, что в Будапеште не могли знать, что Сафаров будет освобожден сразу по прибытию на родину.