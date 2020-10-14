Среда, 14 Октября 2020 18:47

АрмИнфо. Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта настолько интенсивны, что даже персоналу, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться. Об этом в беседе с CNN заявил глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Питер Маурер.

"То, что мы наблюдаем, отражает другие контексты в мире: интернационализацию конфликтов, которые выходят далеко за рамки только тех сторон, которые традиционно участвовали в конфликте. Это ведет к опасному предположению во многих конфликтах. На первый взгляд кажется, что они замедлились, но внутри ситуация остается чрезвычайно хрупкой. Очевидно, что для эскалации ситуации требуется очень немногое, и эту динамику трудно остановить", -сказал глава МККК.

По его словам, они все еще работают в направлении адаптации к реалиям, вызванным пандемией коронавируса. Маурер констатировал, что

пандемия препятствовала личным контактам, и это, безусловно,

помешало неформальной дипломатии. "Виртуальная дипломатия все еще

находится в стадии разработки, но этот не тот формат, при котором

возможны доверительные и конфиденциальные переговоры", - сказал

Маурер.

Также отмечается, что все это создает довольно мрачную картину в середине пандемии. "Тлеющий конфликт, подобный конфликту в Нагорном Карабахе, рискует превратиться в пожар, который не поддается разрешению и, подобно вирусу, может быстро распространиться по всему миру - со смертельными последствиями", - отмечается в сообщении CNN.