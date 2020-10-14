Среда, 14 Октября 2020 18:43

АрмИнфо. Бывший министр юстиции Артак Зейналян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что двое армянских военнослужащих Арег Саркисян и Нарек Амирджанян находятся в плену в Азербайджане.

Зейналян, в частности, подчеркнул: <Группа юристов от имени членов семей пленных военнослужащих 11 октября 2020 года подала срочное заявление в Европейский суд по правам человека, требуя, чтобы суд обязал Азербайджан, во-первых, действовать в соответствии с международным гуманитарным правом в отношении обмена военнопленными и телами погибших. Действовать согласно достигнутой 10 октября 2020 года в Москве договоренностям, и вернуть военнопленных властям Армении под эгидой МККК.

Во-вторых, принять все меры для защиты их жизни до того, как они будут возвращены армянской стороне, а также предпринять шаги для обеспечения их физической и психологической защиты. В-третьих, предоставить им необходимую медицинскую помощь>.

Зейналян также заметил, что недавно поступило сообщение, что 12 октября ЕСПЧ принял данное дело к производству и сообщил об этом властям Азербайджана. <Суд потребовал от Азербайджана представить сведения об условиях, в которых находятся пленные, о медицинских осмотрах пленных и о состоянии их здоровья, а также, о возможности обмена двух военнослужащих на основании соглашения о гуманитарном прекращении огня, заключенном при посредничестве России 10 октября>, - заключил юрист.