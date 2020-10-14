Среда, 14 Октября 2020 18:42

АрмИнфо. Иран приветствует любые шаги, которые позволят разрешить конфликт между Азербайджанской Республикой и Арменией и остановить убийства мирных жителей в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

В своем выступлении на пресс-конференции во вторник Али Рабии сказал, что Иран приветствует достигнутое прекращение огня между воюющими сторонами. <Как мы неоднократно заявляли, мы приветствуем любую инициативу, которая может остановить войну между Азербайджаном и Арменией, установить режим прекращения огня и предотвратить убийства людей>, - отметил он.

<Я считаю необходимым выразить обеспокоенность и сожаление правительства Ирана по поводу убийства мирных жителей, и я подчеркиваю необходимость избегать повторения подобных инцидентов в то время, когда регион и народы стран региона нуждаются в мире и спокойствии больше, чем когда-либо. - сказал Рабии.

<К счастью, в свете дипломатических переговоров две воюющие страны договорились о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Конечно, мы также стали свидетелями ужасного нарушения перемирия, в результате которого было убито несколько человек>, - добавил он.

Представитель напомнил о консультациях между иранскими официальными лицами и высшими властями других стран региона с целью помочь урегулировать кризис, сообщается на официальном сайте правительства.

<С самого начала боевых действий и в ходе переговоров президента и министра иностранных дел Ирана с их коллегами мы выразили свою точку зрения и приложили усилия. Мы провели переговоры с официальными лицами других стран региона>, - сказал он.

<Мы объявили официальную позицию наших властей и заявили о своей готовности к посредничеству. Мы продолжаем наши попытки. Основываясь на намеченных планах, мы продвигаемся вперед в наших переговорах с противоборствующими сторонами>, - добавил Рабии.

<Даст Бог, гуманитарные усилия Ирана принесут плоды. Мы входим в число немногих игроков в регионе, которые поддерживают хорошие отношения со всеми, кто вовлечен в кризис, включая противоборствующие стороны или ключевые страны региона. У нас также хорошие двусторонние связи с этими странами.

<Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать прекращению огня в нагорно-карабахском регионе, и призываем враждующие стороны серьезно уважать международное право и территориальную целостность во всех переговорах. Мы надеемся, что они будут избегать любых шагов, которые могут дестабилизировать прекращение огня и первые шаги в направлении дипломатии и перемирия>, - заключил официальный представитель правительства ИРИ.