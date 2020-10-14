Среда, 14 Октября 2020 18:39

АрмИнфо. Противник, продолжая нарушать гуманитарное перемирие, на этот раз сделав мишенью один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении, где проходят лечение также гражданские лица. Об это сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

"Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого лежит на военно- политическом руководстве Азербайджана",- отметили в АО НКР.