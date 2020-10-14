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АрмИнфо. Противник, продолжая нарушать гуманитарное перемирие, на этот раз сделав мишенью один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении, где проходят лечение также гражданские лица. Об это сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.
"Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого лежит на военно- политическом руководстве Азербайджана",- отметили в АО НКР.
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|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|ЕСПЧ подтвердил свое решение: Азербайджан ответственен за освобождение и за героизацию убийцы
|Глава МККК: Персонал, работающему вблизи линии соприкосновения, часто приходилось укрываться из-за интенсивности боевых действий
|Артак Зейналян сообщил, что в азербайджанском плену находятся двое армянских военнослужащих, дело находится в ЕСПЧ
|Иран выступает за прочный мир между Азербайджаном и Арменией
|АО Арцаха: Противник нанёс удар по госпиталю, где лечение получали также гражданские
|ВУЗы, колледжи и училища Армении вновь переходят на дистанционный режим, в школах - досрочные каникулы
|В Италии высоко оценили взвешенную позицию России по конфликту в Нагорном Карабахе
|Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Карабах
|Алиев: Турция де-юре или де-факто будет за столом переговоров
|Кремль: Сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении
|Лавров в беседе с Байрамовым указал безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля режима прекращения огня в Карабахе
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|Президент Турции считает, что Минская группа ОБСЕ должна "вернуть территории Азербайджану"
|Ереван обвинил Баку в попытке расширить географию карабахской войны
|Никол Пашинян: Баку в ходе переговоров заявлял, что Арцах может иметь только какую- то автономию в составе Азербайджана
|В Кремле обеспокоены тем, как выполняются московские договоренности по Карабаху
|Лавров: Механизмы контроля режима перемирия являются ключом к устойчивому обеспечению мира
|Глава МИД России: Наблюдатели, могли бы сейчас обеспечить соблюдение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта
|Президент Арцаха: Настала решающая минута, пришла пора защитить Родину
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Алиев пригрозил прервать дипотношения с любой страной, которая признает независимость Арцаха
|Лавров: Мирное урегулирование - единственный способ обеспечить устойчивое решение карабахской проблемы
|Противник обстрелял Мартакерт, применив и военную авиацию
|Премьер-министр Армении сегодня в 14:00 выступит с обращением к народу
|АО НКР: Противник вновь сделал мишенью своих ударов мирные населенные пункты и села
|Вл. Казимиров: Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате является несостоятельной идеей
|Политолог: Существование гуманитарного перемирия лишь на бумаге выгодно лишь Анкаре и Баку
|ВС Азербайджана нанесли удар по находящемуся вблизи Степанакерта узлу гражданской связи
|Сбербанк в ответ на протест Азербайджана заявил, что не помогает политической деятельности
|Французский парламентарий: Не позволим Алиеву и Эрдогану продолжить начатое в 1915 году
|Посол США считает, что конфликт в Карабахе можно урегулировать лишь на переговорах
|В Армении за день выявлено 1058 новых случаев коронавируса
|Защитник прав человека Арцаха обновил свой промежуточный отчет, добавив последние события
|WSJ сообщила об отправке в Карабах сотен связанных с Турцией боевиков из Сирии
|Посольство Беларуси в Армении выступило с заявлением
|Косачев заявил о губительном эффекте участия Турции в переговорах по НКР
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Шойгу призвал Тонояна и Гасанова в полном объеме выполнять обязательств московского соглашения по Нагорному Карабаху
|Джо Байден: Надо четко заявить и Турции, и Ирану о том, чтобы они держались подальше от этого конфликта
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Минобороны: Впредь, ВС Армении оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение на территории Азербайджана
|Мнацаканян: Невозможно исключить из переговорного процесса Нагорный Карабах
|Глава МИД Армении: Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху
|Премьер-министр РА: Только изменение позиции Турции по Нагорному Карабаху может подтолкнуть Азербайджан к прекращению боевых действий
|АО Арцаха: С утра противник возобновил ракетно-артиллерийский обстрел в южном, юго- восточном, северном и северо-восточном направлениях фронта
|Представитель МО Армении: За 14 дней войны азербайджанская армия так ничего и не добилась
|Президент Армении: Турция не может быть посредником или стороной переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе
|Президент Арцаха: Во всех районах Арцаха идет процесс создания отрядов ополченцев
|Иран поддерживает любую инициативу, которая остановит войну между Азербайджаном и Арменией
|Боррель поблагодарил Лаврова за его усилия по соглашению о прекращении огня в Карабахе
|По положению на текущий момент, в Степанакерте погибли 25 мирных жителей, свыше 100 получили ранения
|Вице-спикер Парламента Армении призвала замгенсека ООН по гуманитарным вопросам отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе
|Патрушев встретился с министром иностранных дел Армении
|Президент Армении проинформировал Эмомали Рахмона о событиях, связанных с Карабахом
|Читать больше
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