Среда, 14 Октября 2020 18:38

АрмИнфо. Учащиеся школ Армении уйдут на осенние каникулы досрочно, а ВУЗы, колледжи и училища перейдут полностью на дистанционный режим обучения. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араик Арутюнян.

Он сослался на полученное от Министерства здравоохранения сообщение о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях. Основой для подобного решения стало рекордное число случаев заражения коронавирусом в стране.

В частности, согласно сообщению, вместо 2 ноября школьники уйдут на

осенние каникулы с 15 по 29 октября. Кроме того, будет приостановлена

работа детских садов, школ искусств, музыки и спорта. Решение о

возобновлении занятий будет принято по истечению двух недель исходя

из текущей на тот момент ситуации.

<Мы призываем в условиях военного положения и стремительного роста числа заразившихся коронавирусом строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, способствуя, тем самым, скорейшему восстановлению очного режима образования>, - отметил министр

Отметим, что по данным на 11:00 14 октября, в Армении выявлено 1058 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. В общей сложности, в республике было подтверждено 58624 случая коронавируса, выздоровели 46.318 человек, скончались 1039, плюс семь за минувшие сутки. На данный момент фактическое лечение получают 10561 пациентов.