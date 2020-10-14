Среда, 14 Октября 2020 18:33

АрмИнфо. Италия благодарна России за прогресс, который при посредничестве Москвы удалось достичь в переговорном процессе по прекращению огня в Нагорном Карабахе, и ценит взвешенную позицию РФ в этой ситуации. Как передает ТАСС, об этом 14 октября заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы очень взволнованы риском эскалации и, конечно, взволнованы числом гражданских жертв и благодарны за прогресс, который был достигнут при помощи Москвы, министра Лаврова и России еще и как сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с США и Францией. Мы очень высоко оценили взвешенную позицию Москвы и верим, что Россия, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы, может сыграть определяющую роль в продвижении диалога, используя свое влияние на обе стороны", - сказал он.