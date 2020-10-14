Среда, 14 Октября 2020 16:11

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что азербайджанские военные нанесли удар по технике, которая находилась на территории Армении.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, сейчас российские военные проверяют информацию об ударе по Армении.

В ответ на вопрос о том, вступят ли в силу какие-то механизмы ОДКБ в случае, если информация об ударе подтвердится, Песков предложил набраться терпения и дождаться результатов проверки.

Кроме того, Песков сообщил, что в Москве обеспокоены тем, как выполняется договоренность о режиме прекращения огня в Карабахе.

Ранее, армянская сторона сообщила о том, что ВС Азербайджана нанесли удар по военной технике, несущей боевое дежурство только из домыслов, что оно будет применено против населенных пунктов АР.

При этом азербайджанская сторона признала факт нанесения удара, отметив, что Вооруженные силы Азербайджана уничтожили баллистические ракеты Армении.