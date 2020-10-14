Среда, 14 Октября 2020 16:10

АрмИнфо. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждалась сложная ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г.

Российской стороной была акцентирована безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, что создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорно- карабахского конфликта.