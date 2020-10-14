Среда, 14 Октября 2020 15:20

АрмИнфо. Азербайджан не соблюдал режим гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнуть в Москве, напротив, по сей день организуются различные наступления. Об этом в своем обращении к народу Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер заявил, что Азербайджан продолжает придерживаться своей первоначальной идеи о полной оккупации Нагорного Карабаха. «Мы можем констатировать, что первичный план турецко-азербайджанских формирований о быстром блицкриге Арцаха не осуществился. Все это стало возможно благодаря нашим Вооруженным силам и работе правительств, парламентов и органов самоуправления Армении и Арцаха»,- подчеркнул Пашинян.

В тоже время премьер признал, что на северном и южном направлении Армия обороны Арцаха все же отступила на некоторых направлениях. «Мы должны осознать, что ситуация на линии соприкосновения очень тяжелая, но Армия обороны ценой огромных жертв сохраняет контроль над ситуацией»,- подчеркнул Пашинян.

Премьер также заявил, что в этот решающий момент наш народ не имеет права сдаваться, так как для нас это судьбоносная война. «У нас сейчас есть только одна задача, объединиться и бросить все наши силы для того, чтобы остановить противника. Мы должны победить. Армянский народ невозможно сломить и запугать. Арцах, армия, солдаты, передовая, вот куда мы должны направить все свои ресурсы, как в Армении, так и в Диаспоре. Мы должны победить и мы должны жить, мы сами должны создавать свою историю»,- заметил он.

Пашинян также подчеркнул, что в течение прошедшего время Россия и все сопредседатели Минской группы ОБСЕ проявили себя с лучшей стороны. По его словам, сопредседатели Минской группы прилагали и продолжают прилагать колоссальные усилия для урегулирования ситуация.

«Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, с которым мы активно общались в эти дни. Россия смогла выполнить роль стратегического союзника и посредника на очень высоком уровне», - заметил премьер.

Также Пашинян выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и администрации президента США за активное участие в поиске решений для урегулирования карабахского конфликта.