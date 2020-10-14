Среда, 14 Октября 2020 15:19

АрмИнфо. Очевидно, что Азербайджан не только отказывается соблюдать режим прекращения огня, одобренный совместным заявлением глав МИД России, Армении и АР от 10 октября по инициативе президента РФ Путина, но при открытой провокации Турции стремится расширить географию карабахского конфликта, осуществляя явную агрессию на суверенную территорию Республики Армения. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

При этом в армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Министерство обороны Армении уже сообщило, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по военной технике, осуществляющей дежурство на территории Республики Армения в Варденисском районе, основываясь только на голословных предположениях о том, что якобы эта техника "готовилась нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана". В МИД Армении также подчеркнули, что все действия азербайджанской стороны получат адекватный ответ, имеющимися в распоряжении ВС РА средствами. "Мы решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. И предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, за которые ответственность полностью несет азербайджанское руководство", - подчеркнули в МИД Армении.