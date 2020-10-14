Среда, 14 Октября 2020 15:07

АрмИнфо. В ходе переговоров по карабахской проблеме руководство Азербайджана постепенно достигло определенной точки, в которой они потребовали от армянского народа, армян Карабаха, отказаться от своих прав. Об этом в своем обращении к народу Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что само требование заключалось в следующем, сдать Азербайджану сначала пять районов, представить четкие сроки, когда будут сданы оставшиеся два района, и зафиксировать то, что Арцах может иметь какой-то статус исключительно в составе АР.

<Хочу отметить, что территории должны были быть сданы не за статус Арцаха, а ради мира. Единственное, что предлагал Баку, это какая-то автономия для Арцаха в составе Азербайджана. И потому, что сейчас происходит в Арцахе очевидно, какие бы были гарантии безопасности народа НКР. В противном случае, Азербайджан грозился решить вопрос военным путем. Однако, наше правительство отказалось обсуждать вопрос в подобном варианте, так как для нас подобная постановка была неприемлема. После июньских боев стало очевидно, что армия Азербайджана не в состоянии решить карабахский вопрос военным путем. И руководство Турции решило, что теперь они должны заняться решением карабахского вопроса. Произошло невообразимое, Турция стала угрожать Армении>, - заметил Пашинян, подчеркнув, что Анкара намерена дестабилизировать ситуацию в регионе.

Премьер-министр подчеркнул, что региональные и внерегиональные страны, которые неизбежно станут объектом этой дестабилизации, должны предпринять стратегические военные сдерживающие меры.

Пашинян отметил, что сейчас весь вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на сей раз в Малой Азии. <Все это очень напоминает Мюнхенский сговор 1938 года, когда якобы ради мира Германии была передана Чехословакия, и мы все помним, чем это закончилось>,- заметил премьер. Он также заявил, что война не была для нас полной неожиданностью. <Нет, мы знали, что рано или поздно она произойдет, оставалось неясным только время и место наступления ВС Азербайджана. Армия обороны Арцаха с самого начала героически противостоит подобному широкомасштабному нападению азербайджано-турецкого союза, с участием иностранных наемников. С самого начала у противника не было никаких военных и территориальных успехов, напротив, Армия обороны наносила им точечные и очень болезненные удары. И это в той ситуации, когда Азербайджан не имеет ограничений ни в вооружении, но в живой силе>, - заметил премьер.

Пашинян заявил, что Азербайджан в последнее время решил изменить свою тактику. <Сейчас они засылают в тыл диверсионные группы и пытаются создать там панику. Поверьте, я не говорю все это, чтобы внушить вам отчаяние. Более того, подразделения АО НКР продолжают наносить противнику болезненные удары. Однако, я обязан сообщить вам истинное положение дел, в отличие от руководства Азербайджана, которое скрывает свои огромные потери в живой силе и технике от собственного народа.

Армянская сторона не отступит, мы полны решимости>, - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что Азербайджана не слишком-то расстраивают потери, тем более, что часть убитых являются наемниками. В то время как для нас каждая потеря наполняет сердце болью. <На нашей стороне воюют только наши солдаты и добровольцы. Я преклоняюсь перед нашими героями, которые положили свою жизнь, ради защиты Родины>, - заключил Пашинян.