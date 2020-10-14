Среда, 14 Октября 2020 13:50

АрмИнфо. С призывом к соотечественникам принять активное участие в защите Карабаха не только материально, но и физически, выступил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Выступая с телеобращением 14 октября, он заметил, что для того, чтобы добиться перемирия, необходимо заставить врага сделать это. Карабахская сторона является сторонницей переговоров без предварительных условий и готова взять на себя выполнение гуманитарной миссии с продолжением переговорного процесса. Однако, как заметил, глава арцахского государства, уже невозможно решить проблему мирными средствами, хотя и еще не поздно. Противник, по словам Арутюняна, избрал другой путь - не решение карабахского вопроса, а уничтожением армянства Арцаха, а в случае успеха - и Армении. "Мы видим их почерк", - отметил глава арцахского государства, призвав народ к объединению, и самое главное, к участию в боевых действиях.

Он напомнил, что были и более тяжелые времена в период 1993-1994г.г. Тем не менее, народ смог решить поставленную тогда задачу. Не станет исключением и нынешняя война, развязанная с 27 сентября Азербайджаном, Турцией и международными террористами против Арцаха и Армении. Армия обороны продолжает оказывать врагу героическое сопротивление, нанося врагу сокрушительные удары, в результате которых противник несет колоссальные людские и материальные потери. Несмотря на активные усилия России и международной общественности, уже со следующего дня после подписания в трехстороннем формате соглашения в Москве, враг начал наносить еще более мощные удары. На некоторых участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь. Арутюнян убежден, что в сложившихся условиях понятно, что для достижения прекращения огня есть только один способ

- принудить к нему, а затем продолжить переговоры мирным путем.

"Я призываю наших соотечественников, проживающих в Диаспоре, наших братьев в Армении: настала решающая минута, пришла пора защитить Родину. Ваша поддержка очень важна, мы ожидаем вашего физического присутствия и участия в обороне страны", - заявил президент Нагорного Карабаха.