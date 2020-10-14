Среда, 14 Октября 2020 13:48

АрмИнфо. Участившиеся призывы международного сообщества к миру и решению арцахской проблемы являются логическим продолжением и частью геополитических процессов. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Тем не менее, нам следует рассматривать ситуацию более реально. Необходимо понимать, что пока предпосылок к завершению боевых действий не просматривается. Что связано с продолжающимися политическими сдвигами в нашем регионе. Вторжение на Кавказ турецкой армии нарушило региональный баланс. Турция появилась в регионе, давно поделенном в геополитическом смысле. В регионе считавшимся зоной российского влияния", - подчеркнул он.

Согласно аналитику, это проблема, нуждающаяся в решении. Более того, все понимают, что нарушенный геополитический баланс в конце концов должен быть заменен формированием нового баланса. Соответственно, ожидать полноценного прекращения огня в Арцахе до формирования, как минимум, предпосылок к созданию нового баланса не приходится. При этом, по оценкам Сарояна, турецкое вторжение на Кавказ отнюдь не означает окончательного закрепления его итогов. Появление Турции в регионе имеет геополитическое значение.

Соответственно, распространение на Кавказе турецкого влияния, по его мнению, является проблемой для Ирана, в частности, его северных границ. Более того, Турция в регионе - это перспектива распространения турецкой экспансии и террористической активности дальше на Центральную Азию. На взгляд аналитика, также понятно, что все это повлечет к возникновению дополнительных проблем с Пакистаном и Афганистаном. И конечно же, к серьезной террористической угрозе для юга России.

"В этом свете, США, ЕС, Китай, арабский мир: все сегодня тщательно отслеживают события на Кавказе. Отслеживают и уклоняются от прямого вмешательства в эти события. Последнее обусловлено ожиданием дальнейших ответных шагов Москвы на подобные действия Анкары. При этом, все понимают, что региональный баланс нарушен и что это нарушение должно быть исправлено", - подытожил аналитик.