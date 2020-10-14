Среда, 14 Октября 2020 13:45

АрмИнфо. Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.

Отправка миротворцев в Нагорный Карабах должна осуществляться исключительно с согласия Азербайджана и Армении, отметил Алиев. "Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств - Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана", - сказал он.

Алиев, войска которого сравнивают с землей города и села Нагорного Карабаха, и намерены тем самым провести этнические чистки в Арцахе, сказал, что <считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта>. Он, не моргнув глазом, пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе.