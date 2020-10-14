Среда, 14 Октября 2020 13:34

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян обратиться с обращением к народу. Об этом Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, премьер отметил: «Сегодня в 14:00 я выступлю с обращением к народу».