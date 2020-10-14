Среда, 14 Октября 2020 13:31

АрмИнфо. Противник продолжает нарушать гуманитарное перемирие, и вновь сделал мишенью своих ударов мирные населенные пункты и села Арцах. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

"В частности, кроме нанесения ракетного удара по Мартакерту, противник в этом направлении применил и военную авиацию. Передовые подразделения АО НКР прибегают к необходимым мерам для пресечения действий противника", - отмечается в сообщении АО НКР.