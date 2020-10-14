Среда, 14 Октября 2020 13:29

АрмИнфо. Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция, является несостоятельной идеей и говорит об односторонней позиции турецкого руководства, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.

"То, что Турция поддержала (предложение о переговорах вчетвером), означает устроить из России вместо ее объективного сопредседательства в Минской группе ОБСЕ чистого союзника Армении, карабахских армян, а сама она, Турция, будет защищать интересы Азербайджана", - сказал эксперт РИА Новости.

"А что тогда скажет Иран, который обеспокоен, находится в этом регионе и затронут этим конфликтом? Турки в данном случае думают только о себе, а не о регионе в целом. Это совершенно несостоятельная идея. Турция занимает одностороннюю позицию", - отметил он.

По словам Казимирова, Турция, поддерживая переговоры по Карабаху в четырехстороннем формате, продолжает попытки усилить свою роль в Закавказье. "Включать Турцию в переговорный процесс - значит, лишать Россию ее качеств как посредника и делать из нее только союзника Армении. Да, Россия и Армения - союзные государства в рамках ОДКБ, но это другой вопрос, который прямого отношения к переговорному процессу (по Карабаху) не имеет", - пояснил аналитик.