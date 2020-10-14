Среда, 14 Октября 2020 13:19

АрмИнфо. Соблюдение режима прекращения огня продолжает оставаться серьезной проблемой, а боевые действия продолжаются. Причина - устроенная 9 октября Азербайджаном диверсионной провокации в направлении Гадрута и южном направлении, в целом. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Андриас Гукасян.

"Подобная ситуация была создана Баку преднамеренно с целью предотвращения реализации достигнутых в Москве 10 октября договоренностей. А также обвинить армянскую сторону в несоблюдении режима гуманитарного перемирия. И данная операция продолжает оставаться серьезной проблемой. В этом свете, все последние московские встречи главы нашего МИД Зограба Мнацаканяна преследуют цель выявить очевидного виновника продолжения войны>, - подчеркнул он.

Провал турецко-азербайджанского плана по нападению на Арцах, по оценкам политолога, уже привел к возникновению серьезнейшей гуманитарной проблемы. И здесь возникает вопрос об адресате ответственности за гибель тысяч людей перед тысячами семей в Армении и в самом Азербайджане. И ответственность за бессмысленную агрессию ее авторы так или иначе должны понести.

Отсутствие международных санкций в отношении Турции и Азербайджана Гукасян обуславливает тесной взаимосвязанностью между Арменией и Россией и соответствующей геополитической позицией Еревана. "К сожалению, посредническая миссия главы МИД РФ Лаврова оказалась спасением для Алиева и Эрдогана. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что гуманитарное действие по выводу сторон на перемирие имело место за счет Армении и Арцаха. Гуманитарная акция, безусловно, была нужна с учетом находящихся на нашей стороне тысяч азербайджанских трупов. Но остальные пункты московского документа для нас не очень благоприятны", - подчеркнул он.

Таким образом, в условиях, когда гуманитарное перемирие существует лишь на бумаге, это перемирие, согласно политологу, выгодно лишь Анкаре и Баку. Для Алиева это удобный способ представить собственному обществу, что он идет на переговоры под международным давлением, а не потому, что провалил наступательную операцию. Турция в свою очередь, согласно Гукасяну, понесла военное поражение, учитывая авторство турецкого генералитета над планом последней агрессии в отношении Арцаха. И именно соглашение о перемирии позволяет Анкаре увильнуть от ответственности за его полный провал.