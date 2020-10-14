Среда, 14 Октября 2020 12:17

АрмИнфо.Сбербанк не оказывает помощь коммерческим и общественным организациям в политических целях и в политической деятельности, работая в полном соответствии с законом о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма (115- ФЗ).

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба банка, комментируя заявление ЦБ Азербайджана (ЦБА) о протесте в адрес банка в связи с якобы сбором пожертвований для непризнанной Нагорно- Карабахской республики.

"Банк не оказывает помощь коммерческим организациям, партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности. Мониторинг операций, которые совершаются клиентами, проводится в полном соответствии с 115-ФЗ.

Предпринимаются меры, предусмотренные законом, включая информирование уполномоченных органов", - сообщили в кредитной организации.

Ранее во вторник Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил протест Центробанку России и российскому Сбербанку в связи с организацией сбора пожертвований для непризнанной Нагорно- Карабахской республики.