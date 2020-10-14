Среда, 14 Октября 2020 11:57

АрмИнфо.Депутат НС Франции, член межпарламентской группы дружбы "Франция - Армения" Франсуа Пуппони принял участие в акции протеста перед французским законодательным органом с требование признать независимость Арцаха.

"По призыву координационного совета армянских организаций во Франции (CCAF) я, вместе с тысячами демонстрантов и несколькими моими коллегами из парламента принял участие в акции перед Национальным собранием, с требованием признания Арцаха и призывом к Франции выполнить свои обязанности по защите наших армянских братьев", - написал Пуппони на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем он подчеркнул, что в качестве члена НС Франции продолжит предпринимать все возможные инициативы, и уже сегодня внесет в законодательный орган страны на голосование резолюцию, уже подписанную несколькими депутатами, по признанию Арцаха и на право армян жить на своей земле.

Он также сообщил, что через 10 дней возглавляемая им делегация должностных лиц посетит Армению, чтобы продемонстрировать поддержку и дружбу Франции. "Не заблуждайтесь: в Арцахе на карту поставлено гораздо больше, чем судьба территории, это стабильность и религиозное разнообразие всего региона. Не позволим Алиеву и Эрдогану продолжить то, что было начато в 1915 году. Не оставим армян в одиночестве против Азербайджана и Турции", - резюмировал Пуппони.