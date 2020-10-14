Среда, 14 Октября 2020 11:55

АрмИнфо. Конфликт в Нагорном Карабахе военного решения не имеет и может быть урегулирован только путем переговоров. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС американский посол Кэри Кавано, занимавший в 1999- 2001 годах пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

"Боевые действия там не отвечают ничьим интересам, - подчеркнул он. - Единственный путь решения конфликта лежит через переговоры. Это трудный путь". "Если задаться вопросом о том, есть ли возможность выработать соглашение по Карабаху, то ответ - да, - продолжал он. - Но для того, чтобы этого добиться, обе стороны должны проявить готовность к переговорам и подготовить общественное мнение своих стран к тому, чтобы принять такую договоренность. В условиях, когда идут боевые действия, добиться этого очень сложно".

По мнению Кэри Кавано, усилия по урегулированию, предпринимаемые в рамках Минской группы ОБСЕ, по-прежнему необходимы. "Я знаю, что в беседах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым представители Армении и Азербайджана подтвердили приверженность Минскому формату, - отметил он. - Думаю, что они будут продолжать работать в этом формате, а США, Россия и Франция будут способствовать этому процессу. Конечно же, когда участники конфликта вернутся за стол переговоров, они смогут обсудить возможности внесения каких-то изменений в этот формат, но для этого они должны прекратить боевые действия".

Обеим сторонам, подчеркнул Кэри Кавано, "нужно искать возможность выработки взаимоприемлемого компромисса". "Сейчас обе стороны занимают максимально жесткие позиции, - продолжал он. - Обе стороны отстаивают их в публичном пространстве, но им необходимо сесть за стол переговоров и выработать компромисс. Я считаю, что решение можно найти".

По мнению Кэри Кавано, страны - сопредседатели Минской группы - США, Россия и Франция - должны и впредь выступать в роли посредников на переговорах. "Вы видели, как трудно было добиться соглашения о прекращении огня, - отметил он. - Сейчас переговоры двух конфликтующих сторон лицом к лицу ни к чему не приведут. В данный момент им нужны посредники в поисках решения, но они должны обращаться за посредничеством, имея готовность к компромиссу".

Затронув вопрос о роли США в поисках урегулирования в Нагорном Карабахе, посол отметил, что "в последние годы эта роль была менее активной", но при этом не исключил возможности того, что после предстоящих 3 ноября президентских выборов США будут проводить более активную политику в этом вопросе.