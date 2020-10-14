Среда, 14 Октября 2020 11:51

АрмИнфо. По данным на 11:00 14 октября, в Армении выявлено 1058 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 58624 случая коронавируса, выздоровели 46.318 человек, скончались 1039, плюс семь за минувшие сутки. Было зафиксировано также 311 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 10561 пациентов.