Среда, 14 Октября 2020 11:47

АрмИнфо. Защитник прав человека Республики Арцах обновил свой второй промежуточный отчет о преступлениях Азербайджана против населения Арцаха, включив в него новые инциденты и факты, зарегистрированные с 9 по 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Арцаха.

В частности, в отчет добавлены статистические данные о человеческих и материальных потерях, некоторые данные о зверствах в Гадруте 10 октября, некоторые доказательства преступлений против военнослужащих и международно-правовой анализ.

По состоянию на 12 октября, в общей сложности были убиты 31 мирный житель, в том числе - 1 девочка, 7 женщин и 23 мужчин. 18 человек погибли во дворе своих домов (в том числе 1 ребенок и 5 женщин), 3 человека - на рабочем месте, 10 человек - в общественных местах различных населенных пунктов (центральная площадь, микрорайон и др.).

Пострадали в общей сложности около 106 человек. Из них 86 получили серьезные травмы - 70 мужчин и 16 женщин.

45 пострадавших были ранены вследствие взрыва снаряда в их доме или рядом с ним 6 человек были ранены при переезде в относительно безопасное место, 12 человек ранены в рабочих местах, и 23 - из-за обстрелов других общественных мест.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 120 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность.

В частности, серьезно пострадали более 6700 объектов частной недвижимости (дома, магазины и др.), более 640 автомобилей, около 1110 объектов инфраструктуры и промышленности.