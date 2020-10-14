Среда, 14 Октября 2020 11:39

АрмИнфо. С учетом состоявшейся 12 октября встречи Временного Поверенного в делах Республики Беларусь в Республике Армения С.Троцюка с Вице-спикером НС, председателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Национальным Собранием Республики Беларусь В.Энфиаджяном полагаем необходимым сделать следующее заявление.

Как известно, в ходе состоявшегося 4 октября телефонного разговора с Президентом Армении Арменом Саркисяном Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал четкий и однозначный ответ на вопрос армянского коллеги - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.

Это самая точная и достоверная информация. Нет никакого смысла к этому возвращаться.

В Беларуси искренне переживают в связи с военными действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. В нынешней ситуации очень важно остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

Поэтому хотелось бы еще раз привлечь внимание к заявлению МИД Республики Беларусь от 28 сентября, в котором мы обратились не просто с призывом, но с просьбой к Азербайджану и Армении прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Беларусь готова оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах.

Кроме того, полагаем целесообразным обратить внимание масс-медиа Армении на необходимость использования исключительно проверенной информации, прежде всего, в таких чувствительных вопросах, как военно-техническое сотрудничество.