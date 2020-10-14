Среда, 14 Октября 2020 11:34

АрмИнфо.Участие Анкары в переговорах по Нагорному Карабаху с учетом поддержки позиции Баку не будет способствовать мирному урегулированию, напротив, Турция может обострить ситуацию, сказал РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.

"Такой формат, на мой взгляд, губителен для перспектив политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Анкара в таком формате, в отличие от Москвы и других столиц стран Минской группы ОБСЕ, излишняя, так как ее позиция не более чем дублирует", -позицию Баку. А следовательно в ней нет никакой добавленной стоимости, но есть потенциал провоцирования дальнейшей радикализации подходов сторон конфликта", - отметил политик.