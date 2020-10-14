Среда, 14 Октября 2020 11:15

АрмИнфо. Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 13 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 176 БПЛА, 16 вертолетов, 19 самолетов, 541 единиц бронетехники, 4 ТОС, 5489 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 3 БПЛА, 20единицы бронетехники противника, один самолет. В ходе боев противник потерял 350 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно-напряженной, однако с утра с утра противник возобновил ракетно-артиллерийский обстрел в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.