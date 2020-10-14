Среда, 14 Октября 2020 11:14

АрмИнфо. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова к выполнению в полном объеме обязательств соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, Шойгу провел переговоры по телефону с главами двух оборонных ведомств.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - сказали в Министерстве, передает ТАСС.

На прошлой неделе на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях с полудня 10 октября. Однако, перемирие так и не вступило в силу, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.